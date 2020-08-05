В Псково-Печерском монастыре выявили очаг коронавируса

ПСКОВ, 5 августа. /ТАСС/. Медики выявили очаг заражения коронавирусом на территории паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря - одного из древнейших и самых крупных в России мужских монастырей. Об этом в среду сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в ходе совещания с медицинским сообществом региона.

"По вине безответственных граждан продолжают возникать новые очаги. На выходных инфекция выявлена в паломническом центре Псков-Печерского монастыря. К настоящему времени вспышки локализованы. В данном случае необходимо ограничить число паломников, которые приезжают в монастырь, усилить контроль над исполнением существующих профилактических мероприятий. Мы уже обсудили этот вопрос с митрополитом Порховским и Псковским Тихоном", - сказал Ведерников.

Он также добавил, что в понедельник в регионе было зафиксировано четыре новых случаев заражения, а по итогам вторника медики выявили 30 заразившихся. "Это в пределах разумного. Если в ближайшее время картина останется прежней, уже через неделю можно начать обсуждение перехода Псковской области к третьему этапу снятия ограничений. Прежде всего будем говорить о возобновлении работы бассейнов, досуговых учреждений, театров и кинотеатров", - уточнил губернатор.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, в регионе выявлено 3 869 случаев заражения и зафиксировано 55 летальных исходов. Выздоровели 2 778 пациентов.

О монастыре

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь находится в 50 км от Пскова, вблизи границы с Эстонией, он является одним из древнейших и самых крупных в России мужских монастырей. Официальной датой основания Псково-Печерской обители считается 1473 год. Ансамбль монастыря насчитывает более десяти храмов. На территории обители сохранились также старинные зубцы стен и бойницы, боевые ходы и остатки земляных укреплений, возведенные при Петре I.

Карстовые пещеры на территории монастыря представляют собой комплекс подземных галерей-улиц с пещерной церковью Воскресения Христова. Пещеры также являются монастырским кладбищем, по примерным подсчетам, там покоятся более 10 тыс. человек. Ежегодно пещеры Псково-Печерского монастыря привлекают множество паломников и туристов.