Госдума осенью рассмотрит штрафы до 15 млн за отказ сайтов удалять запрещенную информацию

СЕНЕЖ /Московская область/, 5 августа. /ТАСС/. Госдума обсудит законопроект об административных штрафах до 15 млн рублей для владельцев сайтов за отказ удалять запрещенную информацию, включая детскую порнографию и экстремистские материалы, в осеннюю сессию. Об этом в среду журналистам сообщил один из авторов инициативы, первый замглавы комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

"Осенью будет рассмотрен", - сказал Боярский. Парламентарий не уточнил, идет ли речь только о первом чтении или о трех сразу.

16 июля законопроект был внесен в Госдуму Боярским в соавторстве с председателем комитета по информполитике Александром Хинштейном. Документом вводятся штрафы до 8 млн рублей за отказ владельца сайта удалить информацию по законному требованию, а также штрафы до 15 млн рублей за отказ блокировать экстремистские материалы и детскую порнографию.