Роспотребнадзор: вакцина от коронавируса центра "Вектор" будет качественной и безопасной

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" разрабатывает вакцину от коронавируса с учетом всех требований и рекомендаций, она будет качественной и безопасной. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

Это даже не гонка, а лотерея.

Это даже не гонка, а лотерея. Кто первым найдет вакцину от коронавируса?

"Вакцина против нового коронавируса "ЭпиВакКорона" разрабатывается ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора с учетом всех обязательных к исполнению требований и нормативных рекомендаций, предусмотренных законодательством Российской Федерации <...> Строгое соблюдение правил проведения доклинических и клинических исследований дает уверенность в получении безопасной и качественной вакцины для жителей Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что применяемые там протоколы доклинических и клинических исследований учитывают отечественный и мировой опыт. Кроме того, центр следит за рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.