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В июле зафиксировали абсолютный минимум количества льда в Арктике

В связи с этим Северный морской путь полностью открылся на месяц раньше обычного
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© Пресс-служба Геологического института/ТАСС

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Абсолютный минимум ледовитости за всю историю наблюдений зафиксирован в Арктике в июле. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Можно говорить, что июль стал рекордным по ледовитости. Абсолютный минимум в истории наблюдений по ледовитости в Арктике зафиксирован", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в связи с этим Северный морской путь полностью открылся на месяц раньше обычного. "Обычно это происходит в конце августа - в сентябре. А тут сразу на месяц раньше", - отметил метеоролог.

Ранее Вильфанд сообщил, что среднемесячная температура воздуха в Арктике повторила июльский рекорд 2016 года. В канадском секторе Арктики среднемесячная температура оказалась выше нормы на 4-6 градусов, в некоторых местах - на 7 градусов выше нормы. В российском секторе в отдельных районах климатическая норма была превышена на 5 градусов.

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РоссияАрктика сегодняВильфанд, Роман Менделевич
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