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Пандемия COVID-19

В Турции зафиксировали резкий рост числа инфицированных коронавирусом

Это связано с с празднованием Курбан-байрама и увеличением числа отдыхающих на курортах, уточнил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа

ТАСС, 5 августа. Значительный рост числа инфицированных коронавирусом наблюдается в Турции в связи с празднованием Курбан-байрама и увеличением числа отдыхающих на турецких курортах. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в своем Twitter во вторник вечером.

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За сутки в Турции было выявлено 1083 случая инфицирования коронавирусом нового типа.

"Впервые за последнее время разница (в числе случаев заражения коронавирусом - прим. ТАСС) в двухдневной статистике настолько явно проявилась. Мы должны предотвратить тяжелые последствия этих контактов во время праздников и отдыха. Это наша ответственность принимать меры сообща", - отметил Коджа.

Министр ранее отмечал, что люди "в достаточной мере не учли эпидемиологический фактор в местах отдыха и во время празднования Курбан-байрама". По его словам, власти обеспокоены тем, что тенденция увеличения числа заболевших, зафиксированная ранее в некоторых турецких провинциях, может охватить всю страну.

Россия с 1 августа возобновила приостановленное в конце марта авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией. Пока что вылететь за рубеж можно только из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. С Турцией полеты будут открыты в два этапа: с 1 августа можно улететь в Стамбул и Анкару, с 10 августа - в Анталью, Бодрум и Даламан.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 234 тыс., умерли 5 765 человек, выздоровел 218 491 пациент. 

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ТурцияПандемия COVID-19
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