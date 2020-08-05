Информация по делу Калви на жестких дисках занимает 10 терабайт

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Информация в рамках уголовного дела в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и партнера фонда Филиппа Дельпаля содержится на жестких дисках, ее объем составляет до 10 терабайт. Об этом заявила представитель Следственного комитета РФ в Мосгорсуде, где в среду решается вопрос о продлении домашнего ареста фигурантам дела о растрате.

"Калви и его защитники ознакомились с пятью жесткими дисками, объем информации на которых занимает 10 терабайт", - сказала следователь. По ее словам, уголовное дело содержит 87 томов. Следствие просит Мосгорсуд продлить срок домашнего ареста на 3 месяца, то есть до 15 ноября. Прокурор полностью поддержал ходатайство следствия. "Следствие делает все необходимое, чтобы обвиняемые и их защитники ознакомились со всеми материалами дела", - отметил представитель прокуратуры. Он добавил, что основания для продления срока домашнего ареста не отпали и не изменились.

В свою очередь обвиняемые и их защитники просят не продлевать домашний арест. "Банк получил выгоду, и за это судят большое количество людей с безупречной репутацией, огромным опытом, благими действиями", - подчеркнул один из фигурантов партнер фонда Ваган Абгарян. Обвиняемые попросили избрать для них залог, запрет определенных действий или подписку о невыезде. "Можно снять браслет за 2 минуты и скрыться. Да даже с этим браслетом можно скрыться", - отметил в свою очередь другой фигурант дела - директор компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров.