Самарские власти предлагают находящимся в регионе гражданам Узбекистана 200 рабочих мест

ТАСС, 5 августа. Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области предлагает находящимся в регионе в ожидании открытия транзитного коридора через Казахстан гражданам Узбекистана около 200 рабочих мест. Тем не менее вакансии остаются свободными, сообщили ТАСС в пресс-служба правительства региона.

Ранее ТАСС сообщал о том, что в мае в Самарскую область стали прибывать граждане Узбекистана, чтобы вернуться домой из РФ по транзитному коридору через территорию Казахстана.

"Сейчас в лагере продолжают оставаться иностранные граждане, Минтруда региона им предложено порядка 200 рабочих мест от работодателей, которые были готовы вывезти мигрантов из палаточного лагеря, дать жилье, содействовать в оформлении патентов, но все вакансии свободны. Организован подвоз питьевой воды, продуктов питания, на территории продолжают обеспечивать безопасность сотрудники МВД, Росгвардии, ДПС, ППС, в настоящее время обстановка спокойная, попыток покинуть лагерь и выдвинуться в сторону границы находящиеся в нем граждане Узбекистана не предпринимают", - сказала собеседница агентства.

Общее число иностранцев в пресс-службе назвать затруднились. "Никаких жалоб на условия содержания в лагере не поступало. На данный момент ситуация спокойная, никаких конфликтов нет", - добавила собеседница агентства.

По ее словам, на территории Самарской области нет пограничных постов для пересечения границы с Казахстаном. "Самарская область граничит с Оренбургской, территорию которой нужно пересечь, чтобы попасть на пограничный пост", - пояснили в пресс-службе, добавив, что пока нет понимания по срокам, в которые граждане Узбекистана смогут вернуться на родину.

Как сообщили ТАСС в среду в представительстве МИД России в Оренбурге, развернутый в Бузулукском районе Оренбургской области палаточный лагерь для иностранных граждан, желающих выехать на родину через участок российско-казахстанской границы, продолжает функционировать. "На территории Оренбургской области, по последним данным, находятся 620 граждан Узбекистана [ожидающих выезда на родину]. Как только Узбекистан и Казахстан достигнут определенного консенсуса о предоставлении гуманитарного коридора, тогда, соответственно, будут отправлены [проживающие в лагере]. Скорее всего, железнодорожным транспортом", - сказал собеседник агентства.