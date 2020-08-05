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Пандемия COVID-19
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Глава Калмыкии заразился коронавирусом

Бату Хасиков заявил, что легко переносит болезнь
Глава Калмыкии Бату Хасиков Валерий Матыцин/ТАСС
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Глава Калмыкии Бату Хасиков
© Валерий Матыцин/ТАСС

ЭЛИСТА, 5 августа. /ТАСС/. Глава Калмыкии Бату Хасиков заявил, что заразился коронавирусом. Соответствующее видеообращение из больничной палаты он опубликовал в среду в Instagram.

"Хочу сообщить, что сам столкнулся с коронавирусом, у меня положительный результат. Переношу легко, благо иммунитет позволяет", - сказал он.

Хасиков отметил, что продолжает работать дистанционно. Среди его родных и близких коронавирус не выявлен, добавил глава Калмыкии, призвав земляков ответственно относиться к своему здоровью.

Ранее сообщалось, что в регионе каждый сотый житель Калмыкии заразился коронавирусом.

Теги
РоссияКалмыкияХасиков, Бату СергеевичПандемия COVID-19
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