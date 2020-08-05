В Псковской области смогут пройти тесты на коронавирус подростки, беременные и пожилые

ПСКОВ, 5 августа. /ТАСС/. Власти Псковской области расширили возможности тестирования на коронавирус: бесплатные исследования начали проводить для всех, кто имеет признаки респираторных инфекций, включая подростков, беременных женщин, а также пожилых граждан. Об этом сообщила председатель областного комитета здравоохранения Марина Гаращенко в ходе совещания с медицинским сообществом региона.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе комитета по здравоохранению, до этого медики тестировали в основном граждан с характерными симптомами коронавируса, а также тех, кто контактировал с заразившимися.

"Нами принято решение - мы расширяем группы пациентов для тестирования. Мы охватываем пациентов, которые обращаются за медицинской помощью с симптомами респираторных инфекций. Мы будем теперь тестировать всех заболевших детей и подростков от 0 до 17 лет включительно, всех беременных женщин на любом сроке беременности, лиц старше 65 лет, лиц, имеющих хронические заболевания", - сказала Гаращенко.

Она также уточнила, что, если пациент не относится к вышеперечисленным категориям, то его также могут протестировать на коронавирус, но при условии, что будет получена соответствующая рекомендация от лечащего врача. По ее словам, решение увеличить охват тестированием на коронавирус власти приняли для того, чтобы подготовиться к осени и зиме, когда в регионе прогнозируется эпидемический подъем заболеваемости вирусными инфекциями.

В ходе совещания главный санитарный врач региона Александр Нестерук отметил, что в конце августа в Псковской области начнут прививать жителей от гриппа. Медики планируют привить порядка 60% населения. По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, в регионе выявлено 3 869 случаев заражения и зафиксировано 55 летальных исходов. Выздоровели 2 778 пациентов.