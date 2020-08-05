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Детский омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, брошенного в коляске на западе Москвы

Ольга Ярославская сообщила, что ребенок находится в безопасности, его жизни и здоровью ничего не угрожает

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Оставленный в коляске на улице в Москве ребенок находится в больнице, его здоровью ничего не угрожает, рассказала ТАСС в среду уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

"Ребенок в больнице, в безопасности. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Правоохранительные органы занимаются поиском родителей. Мы будем следить за этой ситуацией", - сказал Ярославская.

Ночью 5 августа у подъезда жилого дома на Студенческой улице прохожий обнаружил прогулочную коляску с маленьким мальчиком и сообщил в правоохранительные органы. Прокуратура и полиция начали проверки.

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