Запуск отдельной платформы для обращений граждан начнут на Ставрополье в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Власти Ставрополья начнут внедрение платформы обратной связи для жителей края до конца 2020 года. Цифровой механизм, внедряемый в рамках национального проекта, позволит ускорить рассмотрение обращений, сообщили журналистам в среду в пресс-службе краевого Минпрома.

"Внедрение нового цифрового механизма рассмотрения обращений и жалоб граждан планируется начать до конца 2020 года. <…> Платформа обратной связи будет функционировать по принципу "единого окна", принимая и обрабатывая обращения граждан из открытых источников информации. Такой формат взаимодействия сможет обеспечить ускоренное рассмотрение обращений", - говорится в сообщении.

Запуск платформы обратной связи запланирован по национальному проекту "Цифровая экономика РФ". Система позволит оперативно выявлять жалобы на предоставление госуслуг, позволит жителям края участвовать в онлайн-опросах, голосованиях и обсуждениях вопросов местного значения. По данным краевого министерства, платформа ранее была апробирована в девяти российских регионах.

"По результатам первого этапа опытной эксплуатации система зарекомендовала себя с положительной стороны, в частности, существенно сократилось время ответов на обращения граждан и увеличилось количество источников получения оперативной информации", - цитирует пресс-служба заместителя министра энергетики, промышленности и связи края Дениса Курашова.

Ранее в правительстве края сообщали, что в 2019 году на имя губернатора Ставрополья и в адрес правительства региона поступило более 31 тыс. обращений, что на 39% больше, чем годом ранее. Жители региона все реже используют бумажную почту для направления жалоб, количество обращений в электронной форме за год увеличилось почти на треть. Чаще всего жители Ставрополья направляют обращения по поводу работы сферы ЖКХ, систем здравоохранения и образования.

Основными целями нацпроекта "Цифровая экономика РФ" являются, в частности, увеличение внутренних затрат РФ на развитие цифровой экономики не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создание устойчивости и безопасности инфраструктуры связи в России, увеличение числа специалистов, обладающих определенным набором знаний в цифровой сфере. Кроме того, проект нацелен на использование преимущественно отечественного программного обеспечения госорганами, органами местного самоуправления и организациями.