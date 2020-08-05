Медведев считает правильной идею создания в России единой базы доноров костного мозга

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поддержал в среду на встрече с участниками кадрового проекта "ПолитСтартап" идею создания единого банка доноров костного мозга в России.

"Думаю, что создание подобного банка доноров и реципиентов было бы абсолютно правильным, потому что банк позволит сократить путь между получением соответствующего биологического материала и решением этой очень сложной задачи", - сказал он, комментируя выступление одного из участников встречи, который поднял соответствующую проблему.

Медведев напомнил, что еще работая в правительстве, он с коллегами готовил изменения в закон о трансплантологии. "Насколько я знаю, сейчас эти изменения практически готовы к выходу. Там разные согласования <…> Здесь есть и этические проблемы, сложные. Есть юридические проблемы, тоже сложные. Но в целом, мне кажется, это движение правильное", - добавил председатель "Единой России", выразив надежду, что в ближайшее время этот законопроект поступит из правительства в Государственную думу и будет рассмотрен. "Если нужно там еще как-то этому поспособствовать, я прошу мне напомнить, с коллегами поговорим обязательно", - заключил Медведев.