Владельцем судна, чей груз мог взорваться в Ливане, был предприниматель из Хабаровска

ТАСС, 5 августа. Предприниматель из Хабаровска оказался владельцем судна Rhosus, с которого, предположительно, была конфискована аммиачная селитра, возможно, взорвавшаяся в порту ливанского Бейрута. Об этом в среду сообщается на сайте российского профессионального союза моряков .

"В 2013 году балкер под флагом Молдавии перевозил опасный груз из Батуми в Мозамбик и сделал внеплановый заход в Бейрут. Там теплоход задержали портовые власти из-за технических нарушений эксплуатации. Одновременно экипаж, состоящий из граждан России и Украины, обратился в Международную федерацию транспортников и рассказал, что работодатель - кипрская компания Teto Shipping - с самого начала контрактов не выплачивала морякам зарплату. <…> В ответ на обращение МФТ судовладелец, предприниматель из Хабаровска, обещал продать судно и рассчитаться по долгам", - говорится в сообщении.

По данным профсоюза, изначально местные портовые власти не давали разрешение на выгрузку опасного груза. К марту 2014 года на борту остались капитан, старший механик, третий механик и боцман. "Тогда моряки рассказывали, что помимо задержания судна и невыплаты зарплаты тревогу у команды вызывал тот факт, что в трюмах судна Rhosus находился особо опасный груз - нитрат аммония. Портовые власти Бейрута наотрез отказались не только выгружать груз, но и перегружать его на другое судно", - говорится в сообщении.

Летом 2014 года в ходе встречи с консульским должностным лицом директор департамента наземного и морского транспорта Абдель Хафиз Кайсси сообщил, что ливанские компетентные органы начали рассматривать проблему репатриации экипажа Rhosus в сочетании с вопросом продажи судна и его взрывоопасного груза.

"В итоге суд все же выдал разрешение на выгрузку селитры, однако портовый агент М. Багдади продолжал затягивать репатриацию моряков, потому что категорически отказывался нанимать технический экипаж из местных. Спустя некоторое время местных на выгрузку все же нашли, а моряков отпустили домой. Помощь в возвращении оказывали сотрудники одесского фонда помощи морякам "Ассоль", - отмечается в сообщении.

На сегодняшний день, по информации инспектора ITF в Новороссийске Ольги Ананьиной, судовладелец так и не рассчитался с экипажем, а опасный груз вопреки правилам так и не был утилизирован за все это время.