В Нижегородской области возобновили работу фитнес-центры, бани и сауны

ТАСС, 5 августа. Власти Нижегородской области разрешили возобновить работу фитнес-клубов, бань и саун при соблюдении ряда ограничений. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства региона в среду.
Соответствующие изменения внес глава региона Глеб Никитин в указ о режиме повышенной готовности.
"На первом этапе разрешается работа фитнес-центров, спортивных клубов, туристических и экскурсионных бюро и других хозяйствующих субъектов по организации спортивных, экскурсионных мероприятий на открытом воздухе с очным присутствием клиентов - до 15 человек. Также на первом этапе возобновят деятельность бань и саун, однако они смогут принимать не более трех совместно пришедших посетителей", - отметили в пресс-службе.
На втором этапе фитнес-центры, бани и сауны смогут принимать клиентов, число которых будет ограничено, исходя из площади объекта. На тех же условиях на втором этапе откроются для массового посещения спортивные сооружения без проведения соревнований с участием зрителей.
По словам Никитина, власти региона ожидают, что в ближайшие дни Роспотребнадзор согласует переход региона на второй этап снятия ограничений.
В Нижегородской области, по данным на 5 августа, подтвердили 24 446 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 20 723 пациента выписали после выздоровления, 399 - умерли.