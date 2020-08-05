В Нижегородской области возобновили работу фитнес-центры, бани и сауны

ТАСС, 5 августа. Власти Нижегородской области разрешили возобновить работу фитнес-клубов, бань и саун при соблюдении ряда ограничений. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства региона в среду.

Соответствующие изменения внес глава региона Глеб Никитин в указ о режиме повышенной готовности.

"На первом этапе разрешается работа фитнес-центров, спортивных клубов, туристических и экскурсионных бюро и других хозяйствующих субъектов по организации спортивных, экскурсионных мероприятий на открытом воздухе с очным присутствием клиентов - до 15 человек. Также на первом этапе возобновят деятельность бань и саун, однако они смогут принимать не более трех совместно пришедших посетителей", - отметили в пресс-службе.