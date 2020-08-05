Ученые начали исследования на месте моржового лежбища на Ямале

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Российские ученые приступили к изучению причин, по которым второй год подряд моржи приплывают на побережье Карского моря в районе поселка Харасавэй Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом ТАСС сообщил директор некоммерческого партнерства "Российский центр освоения Арктики" Андрей Умников.

В октябре 2019 года ученые обнаружили на северо-западном берегу полуострова Ямал более тысячи особей моржей. Ранее считалось, что в этом районе возможны лишь единичные и кратковременные выходы моржей, без постоянных лежбищ. 11 июля 2020 года на это же место начали возвращаться моржи, всего туда приплывало 15 особей мужского пола.

"Ученые на месте, они планируют находиться там до 20 августа. Они начали мониторинг и научные исследования, чтобы понять почему моржи приходят на побережье. В планах поставить на моржей спутниковые передатчики, которые будут передавать данные об их перемещениях, а также взять все необходимые анализы для научно-исследовательской работы", - сказал он.

Сейчас на месте потенциального лежбища моржей работают двое ученых, они ожидают возвращения моржей на побережье.

Как ранее сообщали ТАСС в пресс-службе регионального правительства, исследование моржей позволит также разработать основы для мониторинга вида, который может быть использован в качестве индикатора состояния морской экосистемы.

Самое крупное лежбище в Карском море

По данным Научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие", лежбище, впервые возникшее в 2019 году на северо-западном берегу Ямала, оказалось самым многочисленным в Карском море за всю историю изучения этого вида. В центре выяснили, что на месте, где обнаружили лежбище моржей, в VI-VIII веках нашей эры была стоянка людей. По мнению археологов, моржей добывали на берегу.

"Получается, в те далекие времена здесь уже формировалось лежбище. А значит, моржи вернулись в места знакомые им уже как минимум полтора тысячелетия", - предположили в центре.

Предварительная подготовка

Перед началом научных исследований на побережье Карского моря была проведена очистка береговой линии от накопившегося мусора. Отряд волонтеров работал на полуострове с 15 по 31 июля и убрал с места потенциального моржового лежбища более 180 тонн металла.

"В период с 15 по 31 июля состоялась экспедиция по очистке береговой линии районе реки Тивтеяха, название которой переводится как "Моржовка" у поселка Харасавэй. В добровольческий отряд вошли как опытные волонтеры, так и вновь привлеченные, прошедшие образовательную программу и отбор в межрегиональной общественной организации "Зеленая Арктика". Общее количество волонтеров составило восемь человек", - рассказал директор некоммерческого партнерства.

Основной целью экспедиции была ликвидация последствий хозяйственной деятельности. По словам директора Российского центра освоения Арктики, в ходе экспедиции был очищен участок заброшенной метеостанции на береговой линии. Общая площадь, на которой велись работы, - 300 га, там были хаотично разбросаны остатки техники, бочек и трубопроводов. Всего волонтеры собрали три тыс. металлических бочек, демонтировали 1,5 км трубопровода, извлекли из земли два трактора, 16 электрогенераторов и двигателей. Также добровольцы демонтировали здание бывшей метеорической станции и 12 временных построек на ее территории.

"Цифра такая большая, потому что ребятам в работе помогал экскаватор. Осенью, когда тундра более-менее замерзнет, мусор будет перевезен в сам поселок Харасавэй. И в течение зимы весь этот металлический мусор будет перевезен на материковую часть. Скорее всего, это будет Лабытнанги, и далее он будет отправлен на переработку", - сказал Умников.

Вагон-городок и домашние условия

Волонтеры, занятые в уборке береговой линии от мусора, жили в специально созданном вагон-городке.

"Волонтеры жили в комфортабельном вагон-городке, у них там было три жилых вагончика, одна столовая, баня, техническое помещение для дизель-генератора и для технической воды. Они фактически приехали в комфортные домашние условия, даже с постельным бельем", - сказал директор некоммерческого партнерства.

Рабочий день у волонтеров ежедневно начинался в 08:30 утра. По словам Умникова, часто ребята работали до позднего вечера, поэтому им удалось завершить работу на два дня раньше запланированного срока. "Работа эта в любом случае тяжелая. В принципе, они достаточно быстро справились и собрали 100% мусора с береговой линии", - добавил он.

Финансирование экспедиций

В пресс-службе правительства Ямало-Ненецого автономного округа отметили, что Российский центр освоения Арктики обеспечил членам экспедиции транспортную доступность, условия для проживания, а также необходимую технику и питание.

Что касается научной экспедиции, труд ученых из ООО "Научно-экспедиционный центр по исследованию морских млекопитающих" (Москва), которые работают на "моржовке", финансирует их работодатель, а волонтеры работали на безвозмездной основе. "При этом Росцентр, организовавший экспедицию на Харасавэй, обеспечивает ученым и волонтерам необходимые для их деятельности условия", - уточнили в правительстве.

Межрегиональная общественная экосоциологическая организация "Зеленая Арктика" создана в 2014 году. Ее самые известные проекты - волонтерские уборки островов Белый и Вилькицкого. Экологические экспедиции на острова организуются совместно с некоммерческим партнерством "Российский центр освоения Арктики". Во многих проектах "Зеленая Арктика" сотрудничает с учеными из сектора охраны окружающей среды Научного центра изучения Арктики.

Моржи - крупные морские млекопитающие, занесенные в Красные книги России и Ямала. Осенью, когда арктические моря на больших пространствах свободны ото льда, лежбища моржей представляют собой места отдыха.

Большая часть Ямало-Ненецкого автономного округа находится за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до восьми месяцев в году.