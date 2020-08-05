Мосгорсуд оставил в СИЗО еще двух фигуранток дела о торговле детьми от суррогатных матерей

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Московский городской суд оставил без изменений решения об аресте в отношении еще двух фигуранток уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы обвиняемых.

"Мосгорсуд оставил без изменения постановление Басманного районного суда об избрании меры пресечения в отношении Валентины Чернышовой и Юлианны Ивановой", - сказал защитник. Рассмотрение жалоб было отложено в прошлый раз в связи с тем, что после пожара в СИЗО "Печатники" специалисты не восстановили видеосвязь.

Ранее Мосгорсуд оставил без изменений решение Басманного суда Москвы об аресте уролога частной клиники NGC Артура Ашиткова и врача Кирилла Анисимова. Апелляционная жалоба на арест врача-гинеколога Лилии Панаиоти будет рассмотрена в ближайшее время.

Кроме того, как рассказал Трунов, суррогатные матери, которые были под наблюдением фигурантов дела о торговле детьми, просят помочь им с будущими новорожденными. "Ко мне обратилась одна из суррогатных матерей с просьбой о помощи. По ее словам, родители ребенка, которого она вынашивает, находятся в Китае, - рассказал защитник. - Границы закрыты, а ей скоро рожать".

По словам Трунова, одна из суррогатных матерей также сообщила, что все счета в рамках уголовного дела заморожены. "Как будет выплачиваться вознаграждение и что делать с малышом, который родится, она просто не знает", - отметил адвокат.

Объединенные дела

Басманный суд Москвы ранее арестовал семерых фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей, еще один заключен под домашний арест. Основной фигурант, Константин Свитнев, 14 июля объявлен в федеральный розыск. Как сообщал адвокат Трунов, он находится в Праге и готов приехать в Россию после возобновления международного авиасообщения.

Среди арестованных, кроме врачей-акушеров, гинекологов и урологов, есть переводчик и генеральный директор центра по суррогатному материнству. В зависимости от степени участия они обвиняются в торговле людьми и покушении на это преступление (ч. 3 ст. 127.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 127.1 УК РФ). Ранее сообщалось, что Следственный комитет России объединил уголовные дела о торговле детьми от суррогатных матерей, найденных в Москве и Московской области.

Первое уголовное дело было возбуждено в январе этого года Главным следственным управлением СК России по Московской области по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля людьми"). Оно было возбуждено по факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика. Позднее часть статьи 127.1 УК была переквалифицирована на более тяжкую, дело передали в центральный аппарат СК РФ.

Как сообщала ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, в квартире дома на Аргуновской улице в Москве в июне были найдены пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. С ними находились две женщины. Следственными органами также было возбуждено уголовное дело о торговле людьми. Позднее правоохранители задержали гражданку Китая, которая находилась в квартире, где нашли младенцев. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, эти младенцы оказались детьми суррогатных матерей, выношенными для граждан Китая. В квартире обнаружены документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве.