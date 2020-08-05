Хасиков: Калмыкия не готова к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу

"Наблюдая сегодняшнюю картину, говорить о переходе на третий этап снятия ограничений пока рано. И насколько быстро нам удастся это сделать, зависит от соблюдения нами масочного режима, социальной дистанции и всех других предписаний, о которых ежедневно говорит Роспотребнадзор и Минздрав республики", - сказал он.

ЭЛИСТА, 5 августа. /ТАСС/. Текущая эпидситуация в Калмыкии не позволяет прогнозировать переход на третий этап снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщил в среду в видеообращении к жителям в "Instagram" глава республики Бату Хасиков.

Власти республики усилят контроль над соблюдением предписаний Роспотребнадзора, отметил Хасиков, призвав предпринимателей, работодателей и всех земляков в целом к сознательности. По его словам, система здравоохранения республики смогла перестроиться и достойно выдержать удар первой волны коронавируса. Больницы оснастили всем необходимым, развернутого коечного фонда достаточно для лечения всех, кто заболел.

"Тем не менее, есть сложности с пропускной способностью лабораторий. Поручил ответственным органам нарастить лабораторные мощности. То есть брать больше проб, проводить больше анализов и, что очень важно, оперативнее предоставлять результаты. Во-первых, это удобство людей, во-вторых, это очень эффективный инструмент для борьбы с вирусом", - добавил глава Калмыкии.

Ранее в среду глава Калмыкии заявил, что заразился коронавирусом, соответствующее видеообращение из больничной палаты он опубликовал в своем "Instagram". Он отметил, что продолжает работать дистанционно, среди его родных и близких коронавирус не выявили.

Калмыкия находится на втором этапе снятия ограничительных мер. Власти республики продлили наложенные из-за коронавируса ограничения на две недели - до 9 августа включительно, при этом разрешив работу объектов общепита и оставшихся магазинов непродовольственных товаров. По данным оперативного штаба Калмыкии на среду, с начала пандемии коронавирусом заразились 2 839 человек, выздоровели и выписали 2 073 человека, умерли 40 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 10 человек, из них пять - на аппаратах искусственной вентиляции легких.