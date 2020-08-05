В Крыму запускают новую систему формирования спецпредложений для туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Система формирования спецпредложений для туристов "Фортуна", которая позволит на пике сезона находить в Крыму номера по цене от 300 рублей за сутки, начнет работать на полуострове в августе, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Минтуризма республики.

"Система объединит легально работающие гостевые дома и мини-отели <…> и будет предлагать их туристам как единый объект. Согласно условиям программы, гость при бронировании выбирает регион или город, уровень размещения, тип питания, продолжительность тура и дату вылета, а конкретный гостевой дом узнает после подтверждения своей поездки", - сообщили в министерстве.

В пресс-службе отметили, что спецпредложение позволит крымским мини-отелям перейти на круглогодичную работу, а туристы получат возможность приобретать туры со скидкой до 90%. "При этом существует возможность посетить сразу несколько городов в рамках приобретенного тура. Гостю может быть подобран тур с проживанием как в одном отеле, так и в нескольких", - отмечается в сообщении.

Первым запускает работу отелей в системе "Фортуна" туроператор "Библио Глобус". "Продажа номерного фонда осуществляется по автоматической тарификации, то есть при возрастающем спросе будет увеличиваться стоимость... Автоматическая тарификация позволяет сдержать цены в рамках рыночной стоимости, учитывая сезон и спрос", - отметила генеральный директор компании Ирина Костенко, чьи слова приводит пресс-служба.

Мини-отелям и гостевым домам вместимостью до 40 номеров система "Фортуна" позволит иметь полную загрузку почти круглогодично, добавили в министерстве. "При гарантии 100% загрузки на протяжении 7-8 и более месяцев владельцы отелей работают на качество и сервис, не боятся вкладывать в персонал, в развитие. При этом при формировании ценообразования уходит лишняя наценка, которая раньше покрывала непроданные дни гостевого дома", - приводят слова Костенко.

Крым в 2018 году впервые побил рекорд по турпотоку за весь постсоветский период, приняв 6,8 млн туристов. Из них около 5,3 млн останавливались в мини-отелях и частном секторе. В 2019 году Крым вновь побил рекорд, на полуострове побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году курортный сезон в Крыму начался с задержкой из-за пандемии. Республика, по разным оценкам, потеряла от 1 до 2 млн туристов. В июле регион принял около 1,5 млн туристов.