В Госдуме считают, что привязка штрафов к стоимости машины не решит проблему нарушения ПДД

СЕНЕЖ /Московская область/, 5 августа. /ТАСС/. Борьба с нарушителями правил дорожного движения требует гарантии неотвратимости наказания, повышением штрафов, включая их привязку к стоимости машины, ничего не добиться. Такое мнение в среду выразил руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, отвечая на вопросы участников форума "Территория смыслов".

"Если к дорогим машинам мы начнем применять большие штрафы, то завтра эти машины перерегистрируют на бабушек и дедушек, с которых штраф не возьмешь", - сказал Неверов.

Депутат отметил, что число погибающих в ДТП снизилось. "Сегодня это порядка 18-19 тыс. [в год], буквально пять лет назад было 36 тыс. А раньше порядка 100 человек ежедневно погибали на дорогах. Это целый самолет. Благодаря тому, что меняются дороги, меняются режимы штрафов удалось добиться снижения", - указал он.

"Но одними штрафами мы ничего не решим, здесь должна быть неотвратимость наказания. Ведь рассказывают только о резонансных случаях, а о многих жертвах никто ничего не знает, - продолжил Неверов. - Сейчас многих задерживают без прав, и им наплевать на штраф". "Тогда должно быть неотвратимое уголовное наказание. Поэтому нужно не просто увеличить штраф в зависимости от стоимости машины, а комплексно подойти к этому вопросу", - резюмировал депутат.