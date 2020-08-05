В финал конкурса "Цифровой прорыв" могут выйти более 70 победителей онлайн-чемпионата

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Более 70 победителей онлайн-чемпионата получили возможность выйти в финал конкурса для специалистов в сфере информационных технологий "Цифровой прорыв". Об этом сообщила в среду пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

Организаторы уточнили, что онлайн-чемпионат проходил в рамках конкурса "Цифровой прорыв" с 25 июня по 25 июля с участием более 6 тыс. человек.

"Всего участники создали 4 415 работающих решений (в сфере цифровых технологий - прим. ТАСС). Призовой фонд в 2 млн рублей и возможность попасть в финал "Цифрового прорыва" получили 75 человек. Лучшие решения определял специальный алгоритм, а разработанные коды дополнительно проверили технические специалисты Mail.ru Group", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора АНО Владислава Даванкова.

В пресс-службе уточнили, что для выхода в финал победителям чемпионата нужно присоединиться к одной из команд IT-специалистов, которые попадут в финал по итогам региональных полуфиналов. Полуфиналы начнутся с 21 августа и пройдут во всех федеральных округах.

"На "Цифровом прорыве" мы создаем крупнейшее сообщество талантливых российских IT-специалистов. Такие сферы, как машинное обучение, обработка больших данных, да и вообще многие востребованные сегодня цифровые отрасли, испытывают нехватку квалифицированных кадров, потребность в них растет с каждым годом", - отметил руководитель конкурса Сергей Плуготаренко.

О конкурсе

Конкурс "Цифровой прорыв" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей". К его реализации приступили в апреле 2019 года. Задания для конкурсантов готовили федеральные и региональные министерства, Счетная палата РФ, Ростелеком, Федеральная налоговая служба, Росстат, ПАО "Газпром нефть", госкорпорация "Росатом", МТС и "Мегафон".

Главная цель проекта - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. По результатам конкурса участники смогут получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть денежный приз в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в мастерской управления "Сенеж". Второй конкурс начался в марте.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы. Наблюдательный совет организации возглавляет президент России.