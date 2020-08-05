СМИ: в Шанхае впервые выписали максимально возможный штраф за курение в общественном месте

ШАНХАЙ, 5 августа. /ТАСС/. Максимально возможный штраф за нарушение запрета на курение в общественном месте впервые выписан в Шанхае после того, как в 2017 году соответствующее положение вступило в силу. Как сообщает в среду местный информационный ресурс Shine, администрация цветочного и птичьего рынка в районе Миньхан была оштрафована на 30 тыс. юаней (около $4,2 тыс.).

Соответствующие контролирующие ведомства начали расследование данного дела еще в апреле после того, как на местном телевидении были показаны кадры с многочисленными нарушениями на территории данного рынка. Инспекторы обнаружили отсутствие табличек, запрещающих курение, а также большое число окурков на земле в торговых помещениях. В административной зоне, где курение также запрещено, были даже установлены урны для окурков.

"Наличие окурков в общественной зоне означает, что сотрудники администрации не предотвращали курение, а отсутствие табличек "курение запрещено" и наличие пепельниц в офисной зоне свидетельствует о том, что руководство рынка не соблюдало городские правила по контролю за курением", - приводит ресурс слова представителя ведомства по надзору за сферой здравоохранения района Миньхан Лю Миньцзи.

Как указал чиновник, решение о наложении максимально возможного штрафа было принято с учетом того, что данный рынок в прошлом году уже был оштрафован на 2,5 тыс. юаней ($362) за выявленные нарушения. Таким образом власти посчитали это повторным нарушением и решили наказать администрацию рынка по всей строгости.

Борьба с курением

Полный запрет на курение в общественных местах был введен в Шанхае с 1 марта 2017 года. До этого с 2010 года действовали ограничения, распространяющиеся на детские учебные заведения, аэропорты и библиотеки. Новое положение установило полный запрет внутри всех общественных помещений, а также в некоторых местах на улице, где курение может причинить неудобство окружающим. Оно предусматривает штраф для юридических лиц в размере от 2 тыс. до 30 тыс. юаней (от $289 до $4,2 тыс.), а для физически лиц - от 50 до 200 юаней (от $7 до $29).

Шанхай стал третьим городом в Китае, где введен полный запрет на курение во всех общественных местах. Аналогичные положения были приняты в Пекине в 2015 году, а в 2014 году в городе Шэньчжэнь в южной провинции Гуандун. Правительство неоднократно заявляло о планах распространить это табу на всю территорию КНР, но конкретные сроки пока так и не обозначены.

После вступления в силу запрета на курение в общественных местах в Шанхае число курильщиков среди взрослого населения мегаполиса снизилось с 26,85% в 2010 году до 19,7% в 2019 году. Шанхай является единственной административной единицей провинциального уровня в Китае с коэффициентом курения ниже 20%. Тем не менее нарушителей запрета все еще довольно часто выявляют в ресторанах, развлекательных заведениях и офисных помещениях.

Китай, по официальным данным, является самой курящей страной в мире. Этой пагубной привычке здесь подвержены свыше 300 млн человек - почти четверть населения страны.