СМИ: Турция может выйти из Стамбульской конвенции по защите женщин

АНКАРА, 5 августа. /ТАСС/. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции, председателем которой является президент республики Тайип Эрдоган, рассматривает возможность выхода Анкары из Стамбульской конвенции Совета Европы (СЕ) о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин. Об этом сообщила в среду газета Milliyet.

По данным издания, 5 августа Эрдоган должен был провести встречу с однопартийцами, чтобы выслушать их позицию по этому вопросу. Однако было принято решение перенести встречу на 13 августа.

Агентство Reuters со ссылкой на источник в ПСР сообщает, что "незначительное большинство членов партии считают правильным" выход Турции из конвенции.

Конвенция, принятая в Стамбуле 47 странами СЕ 11 мая 2011 года, стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. На данный момент она ратифицирована 18 государствами. В ней сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования, а также даны рекомендации по разработке комплексной политики.

Страны, ратифицировавшие это соглашение, обязаны создавать горячие линии, убежища, оказывать медицинскую, психологическую и правовую помощь пострадавшим. Конвенция устанавливает уголовную ответственность за все акты физического, сексуального или психологического насилия в семье и между бывшими или нынешними супругами и партнерами.

В то же время конвенция подвергается критике в ряде стран, в том числе в России, из-за того, что, по мнению ряда экспертов, принятие документа, в котором гендерная роль рассматривается в качестве социальной, может подорвать традиционные семейные ценности.