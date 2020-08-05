В Союзе журналистов России рассказали о 17 пострадавших в Бейруте коллегах

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. В результате взрыва, произошедшего в Бейруте 4 августа, ранено 17 местных журналистов, 3 из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом в среду сообщается на сайте Союза журналистов России (СЖР).

"По информации, проступающих от наших ливанских коллег, в результате взрыва, произошедшего в Бейруте 4 августа, ранено 17 местных журналистов, 3 из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Взрывом нанесен ущерб ряду редакций, а также офису Союза журналистов Ливана (Syndicat des journalistes libanais)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Союз журналистов России направил письма с соболезнованиями коллегам из Союза, а также в посольство Ливанской Республики в РФ.

Взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута, поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы выбиты стекла. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2 700 тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры. Согласно последним данным, погибли более 100 человек, свыше 4 тысяч пострадали. В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели вводится режим чрезвычайного положения.