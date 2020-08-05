Проект создания первого молодежного телевидения в Ингушетии представят на форуме "Машук"

МАГАС, 5 августа. /ТАСС/. На молодежном форуме "Машук" будет представлен проект создания первого молодежного телевидения в Ингушетии "PROИнгушетия". Об этом рассказала ТАСС в среду автор проекта Индира Манкиева.

"Наш проект направлен на информационное обеспечение более 10 тыс. молодых людей в Ингушетии в сфере спорта, культуры и науки, освещение социально-значимых событий в области молодежной политики. В рамках проекта будет создано еженедельное информационно-развлекательное интернет-телевидение, мы планируем выпустить более 200 программ с общим охватом не менее 300 тыс. просмотров. Помимо создания молодежного контента на площадке YouTube, которую выбрали именно молодые люди при опросе, как самую удобную для них для просмотра новостей, мы обучим азам тележурналистики около 80 человек", - сказала Манкиева.

По ее словам, около 10 стажеров, которые проявят себя, впоследствии будут трудоустроены на местные телеканалы.

"Наша основная цель - информационное обеспечение молодых людей в разных сферах, обучение по специальностям "режиссер", "журналист", "ведущий", "оператор", "звукорежиссер", "сценарист", - отметила Манкиева, добавив, что срок реализации проекта - с сентября 2020 года по август 2021 года.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске Ставропольского края с 2010 года. В 2019 году форум проходил с 9 по 30 августа, и впервые на "Машуке" была организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс. XI Северо-Кавказского молодежный онлайн-форум "Машук-2020" пройдет с 10 по 26 августа.