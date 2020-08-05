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Пандемия COVID-19

В Хабаровском крае централизованно закупят обеззараживающие устройства для детсадов и школ

На эти цели выделят более 103 млн рублей

ХАБАРОВСК, 5 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края централизованно закупят обеззараживающие устройства для школ и детских садов к новому учебному году. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду.

"Михаил Дегтярев (временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края) поручил закупить к новому учебному году обеззараживающие устройства для детских садов и школ региона. На эти цели из резервного фонда краевого бюджета будет выделено 103 миллиона 395 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Регион закупит 6 893 очистителя воздуха и направит их в школы и в детсады. По словам Дегтярева, соответствующее решение было принято после консультаций с региональным Министерством финансов и Министерством образования и науки совместно с краевым управлением Роспотребнадзора.

Планируемые к закупке объемы полностью закроют потребность образовательных учреждений края в обеззараживающих устройствах, что позволит подготовиться к первому сентября и открыть школы для учащихся в условиях пандемии.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский крайПандемия COVID-19
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