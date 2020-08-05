Детские лагеря Саратовской области этим летом останутся закрыты

ТАСС, 5 августа. Детские оздоровительные лагеря в Саратовской области в этом году открывать не станут во избежание дальнейшего распространения нового коронавируса, сообщила на онлайн-брифинге заместитель начальника управления Роспотребнадзора по региону Надежда Матвеева.

"Оздоровительная кампания в этом году, судя по всему, открыта не будет", - сказала Матвеева.

Ранее власти Саратовской области продлили до 10 августа ограничения, введенные из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Запретили массовые мероприятия, в том числе в парках, скверах и торговых центрах, посещение бассейнов, показы кино и спектаклей, работа некоторых объектов розничной торговли.

При этом работу фитнес-клубов и заведений общественного питания разрешили при соблюдении санитарных норм. Также руководителям организаций, деятельность которых не приостановили, рекомендуют продлить до 9 августа режим самоизоляции для сотрудников старше 65 лет, сообщал ТАСС в понедельник.

Общее количество заразившихся коронавирусом, по данным оперштаба региона, составляет в Саратовской области 9 878. За минувшие сутки зарегистрировали 94 новых случая. Выздоровели с начала эпидемии 6 040 человек, за сутки - 107. Умер 61 человек.