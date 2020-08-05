Прибывающие в Танзанию туристы должны иметь справку об отсутствии коронавируса

ПРЕТОРИЯ, 5 августа. /ТАСС/. Все прибывающие в Танзанию туристы должны иметь при себе справку об отрицательном тесте на коронавирус. Введение данной нормы со стороны медицинских властей страны подтвердил ТАСС в среду сотрудник посольства РФ в Танзании.

"Справка должна быть выдана въезжающему не позднее, чем за 72 часа до пересечения танзанийской границы", - отметил он. Однако карантина для прибывающих не предусматривается.

В самолете также необходимо заполнить соответствующий медицинский бланк, который следует предъявить в аэропорту на пункте медицинского контроля. Этот документ турист должен иметь при себе в течение всего пребывания на территории страны.

В аэропортах Танзании также введены меры медицинского контроля, включая измерение в случае необходимости температуры у прибывающих из-за рубежа пассажиров. От них также требуется соблюдение мер по защите от инфекции, включая ношение масок и социальную дистанцию.

Танзания одной из первых стран Африки еще 18 мая открыла свое воздушное пространство для международных пассажирских авиарейсов, которые ранее были приостановлены в связи с пандемией коронавируса. Правительство России с 1 августа возобновило авиасообщение с Танзанией. Аэропорт Дар-эс-Салама уже принял несколько российских чартерных рейсов. Что касается танзанийской визы, то граждане РФ могут получить ее в аэропорту по прибытии или заранее электронно.

Президент Танзании Джон Магафули 7 июня объявил, что страна избавилась от коронавируса и на ее территории больше нет заразившихся. О полной победе на коронавирусом ранее объявили два других африканских государства - Маврикий и Сейшельские острова.