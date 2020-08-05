США задержали иранское судно с сырьем, применяемым для лечения COVID-19

ТЕГЕРАН, 5 августа. /ТАСС/. Американский флот в районе китайского порта Циндао задержал иранское судно, на борту которого находится сырье для кислородных концентраторов, применяемых при лечении вызванного коронавирусом заболевания. Об этом заявил в среду Пейман Бахшанде Нежад, исполнительный директор компании "Данеш Пуя", производящей соответствующее оборудование в Иране.

"Несколько дней назад мы получили сообщение, что наше судно было остановлено в порту Циндао американским флотом. Непонятно, когда оно дойдет до нас", - цитирует его агентство Fars. Бахшанде Нежад добавил, что "эта партия [цеолита] могла в кратчайшие сроки попасть на производственную линию, быть установлена на аппараты, которые обеспечили бы 4-5 тыс. пациентов".

По его словам, "для производства кислородных концентраторов [в Иране] используется только один импортированный продукт цеолит". "Мы вынуждены закупать цеолит во Франции через нескольких посредников", - добавил исполнительный директор компании "Данеш Пуя".

"Американский флот задержал это судно без всяких причин", - отметил он. "Мы, правда, сталкиваемся с жесткими санкциями, а утверждение, что в сфере фармацевтики и медицины санкции не действуют, не соответствует действительности", - сказал Бахшанде Нежад.

Кислородные концентраторы - медицинские аппараты, которые могут быть использованы для лечения и профилактики ряда заболеваний, включая то, которое вызывает новый коронавирус.

Власти Ирана неоднократно заявляли, что ограничения Вашингтона в отношении Тегерана мешают стране бороться с распространением коронавируса. По утверждениям иранской стороны, санкции США препятствуют импорту в страну товаров гуманитарного назначения, в том числе продовольствия и лекарств.