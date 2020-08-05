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Пандемия COVID-19

В Турции скачок, в мире более 700 тыс. умерших. Главное о коронавирусе за 5 августа

Анкара
© STR/EPA
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 866 627 случаев заражения, из них новых — 5 204. За сутки умерли 139 человек, за весь период — 14 490.
  • Швейцария исключила Россию из списка государств, прибывающим из которых необходим карантин.
  • Глава Калмыкии заразился коронавирусом.

Москва

  • Всего зафиксировано 244 784 случая заражения, из них новых — 687.

Мир

  • Всего зафиксировано более 18,5 млн случаев заражения, умерли более 700 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В Турции зафиксировали резкий рост числа инфицированных. Это связано с празднованием Курбан-байрама и увеличением числа отдыхающих на курортах.
  • Ученые узнали об особенностях передачи коронавируса между кошками. Оказалось, что больные животные заражают здоровых даже без видимых симптомов. 
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Число новых инфицированных коронавирусом в Италии приблизилось к двухмесячному максимуму
За последние сутки в стране зафиксировали 384 случая заражения
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