В Турции скачок, в мире более 700 тыс. умерших. Главное о коронавирусе за 5 августа

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 866 627 случаев заражения, из них новых — 5 204. За сутки умерли 139 человек, за весь период — 14 490.
- Швейцария исключила Россию из списка государств, прибывающим из которых необходим карантин.
- Глава Калмыкии заразился коронавирусом.
Москва
- Всего зафиксировано 244 784 случая заражения, из них новых — 687.
Мир
- Всего зафиксировано более 18,5 млн случаев заражения, умерли более 700 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Турции зафиксировали резкий рост числа инфицированных. Это связано с празднованием Курбан-байрама и увеличением числа отдыхающих на курортах.
- Ученые узнали об особенностях передачи коронавируса между кошками. Оказалось, что больные животные заражают здоровых даже без видимых симптомов.