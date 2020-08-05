Форум "Молодежки ОНФ" "Рубеж 2020" пройдет в Калужской области с 20 по 28 августа

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Более 200 человек примут участие в форуме "Молодежки ОНФ" "Рубеж 2020", который пройдет в Калужской области 20-28 августа. Об этом сообщила в среду пресс-служба Народного фронта.

"С 20 по 28 августа в Калужской области пройдет третий командообразующий форум "Рубеж". На площадке соберутся более 200 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из всех регионов страны, которые уже принимали участие в мероприятиях "Молодежки ОНФ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что образовательная программа форума направлена на обучение стратегическому управлению, ситуативному лидерству и навыкам работы в команде. "Кроме того, участники форума пройдут специальный 16-часовой курс по программе подготовки добровольного пожарного. После успешной сдачи итогового экзамена молодые люди получат удостоверения добровольных пожарных инспекторов, которые участвуют в тушении различного рода пожаров и проводят профилактические мероприятия", - отмечается в сообщении.

В ОНФ уточнили, регистрация для участия в форуме началась.