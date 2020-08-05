В регионах Центральной России ожидаются небольшое похолодание и кратковременные дожди

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют, что пик потепления, начавшегося в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) с 4 августа, ожидается в четверг, местами пройдут небольшие дожди, а в пятницу температура воздуха начнет снижаться. Так, с плюс 27-31 градуса до плюс 24-26 градусов похолодает во Владимирской, Калужской, Костромской и ряде других областей, сообщили в среду ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

По данным гидрометцентра по Владимирской области, 6 августа в регионе воздух прогреется до плюс 29 градусов, но уже в пятницу температура снизится до плюс 26 градусов. "В четверг ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь. Температура воздуха днем - до плюс 29 градусов, 7 августа - до плюс 25 градусов", - отметили синоптики.

Аналогичные изменения к 7 августа ожидаются в Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ярославской областях, в Костромском и Тверском регионах будет немного прохладнее - около 24 градусов тепла. "В ночь на пятницу будет не выше плюс 9-14 градусов, а днем температура воздуха по региону составит плюс 20-25 градусов", - сообщили в ЦГМС по Ярославской области.

Наиболее теплая погода сохранится в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой Орловской и Тамбовской областях. Там в четверг и пятницу столбики термометров покажут плюс 28-31 градусов, снижение температуры на 2-3 градуса ожидается с 8 августа. "В четверг днем - до плюс 31 градуса, на пятницу прогноз такой же. Потом возможно снижение среднесуточной температуры", - сказал дежурный синоптик гидрометцентра по Орловской области.

На сайте Гидрометцентра России сообщается, что в четверг под влиянием атмосферного фронта кратковременные дожди с грозами пройдут в северо-западной половине ЦФО, в пятницу атмосферное давление начнет расти, вероятность осадков снизится.