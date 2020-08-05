Армения намерена продлить на месяц режим ЧП из-за коронавируса

ЕРЕВАН, 5 августа. /ТАСС/. Правительство Армении намерено продлить на месяц введенный в стране из-за коронавируса режим чрезвычайного положения. Об этом в среду на брифинге заявил вице-премьер страны Тигран Авинян, занимающий должность коменданта режима ЧП.

"Мы приняли решение на месяц продлить срок режима ЧП в стране. Однако, несмотря на данное решение, мы внесем серьезные изменения и пересмотрим некоторые детали режима. В частности, мы пересмотрим возможность въезда в страну для иностранных граждан, снимем ограничения на экспорт некоторых товаров, также пересмотрим вопрос о возможности участвовать в митингах", - отметил он.

Режим чрезвычайного положения в Армении был введен 14 марта, в последний раз его продлевали до 12 августа. Власти Армении заявляют, что ситуация с пандемией в республике постепенно улучшается, однако в случае несоблюдения профилактических норм есть вероятность резкого роста числа инфицированных.

С начала эпидемии в стране было зарегистрировано почти 40 тыс. случаев заражения, умерли 770 человек. Сейчас лечатся около 7,7 тыс. пациентов.