Суд отправил на принудительное лечение угрожавшего взорвать храм Илии Пророка в Москве

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы освободил от уголовной ответственности жителя Иркутской области Сергея Самойлова за ложное сообщение об угрозе взрыва храма Илии Пророка в Хамовниках в центре Москвы в прошлом году. Как уточнили ТАСС в суде, осужденный направлен на принудительное лечение.

"Постановлением Хамовнического районного суда города Москвы решен вопрос о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Самойлова С.И., совершившего запрещенные уголовным законом деяния, подпадающие под признаки статьи 207 УК РФ, в состоянии невменяемости", - сказал собеседник агентства.

5 февраля 2019 года у храма Илии Пророка, в котором на тот момент проходила служба и было много людей, произошла словесная перепалка между сотрудником охраны и Самойловым. Полицейские доставили обоих участников конфликта в ОМВД для разбирательства. Как следует из материалов дела, в храме Самойлов угрожал взрывом и требовал встречи с президентом. По словам задержанного, 15 лет назад кооператив с его участием якобы потерял более 325 млн рублей по вине иркутских чиновников.

При личном досмотре у Самойлова были изъяты военный кинжал, пневматический пластиковый пистолет для стрельбы шариковыми пулями, а под пальто у него находился муляж "пояса смертника": две бутылки, обмотанные скотчем, объемом по 1,5 литра (в них оказался виноградный сок) и провода со взрывателем.

Самойлову изначально было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), но позднее следствие ужесточило обвинение на ч. 3 той же статьи. Обвиняемый просил смягчить вменяемое ему деяние и переквалифицировать на статью о хулиганстве (ст. 213 УК) или на ранее вменяемую. Установлено, что он неоднократно был судим по статьям УК РФ средней тяжести, до совершения преступления пытался нелегально покинуть территорию РФ.