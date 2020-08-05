Самарские власти разрешили торжественную регистрацию в загсах с 5 августа

ТАСС, 5 августа. Торжественная регистрация в загсах Самарской области возобновляется с 5 августа при условии соблюдения требований по числу гостей на определенной площади помещения. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"Загсам можно проводить торжественные церемонии, исходя из площади помещения. На одного гостя - не менее 4 квадратных метров пространства", - отмечается в сообщении. Соответствующее постановление вступило в силу 5 августа.