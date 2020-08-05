Самарские власти разрешили торжественную регистрацию в загсах с 5 августа

ТАСС, 5 августа. Торжественная регистрация в загсах Самарской области возобновляется с 5 августа при условии соблюдения требований по числу гостей на определенной площади помещения. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.
"Загсам можно проводить торжественные церемонии, исходя из площади помещения. На одного гостя - не менее 4 квадратных метров пространства", - отмечается в сообщении. Соответствующее постановление вступило в силу 5 августа.
Согласно документу, в регионе также разрешается проведение региональных и муниципальных физкультурных мероприятий. При этом количество участников не должно превышать 50 человек.
Самарский зоопарк возобновил работу уже с 4 августа. При этом администрация учреждения в социальных сетях сообщает, что вход в зоопарк посетителям разрешен только в масках. На территории учреждения необходимо соблюдать дистанцию и все рекомендации Роспотребнадзора.