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Пандемия COVID-19

Самарские власти разрешили торжественную регистрацию в загсах с 5 августа

В области также разрешили проводить региональные и муниципальные физкультурные мероприятия

ТАСС, 5 августа. Торжественная регистрация в загсах Самарской области возобновляется с 5 августа при условии соблюдения требований по числу гостей на определенной площади помещения. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"Загсам можно проводить торжественные церемонии, исходя из площади помещения. На одного гостя - не менее 4 квадратных метров пространства", - отмечается в сообщении. Соответствующее постановление вступило в силу 5 августа.

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Согласно документу, в регионе также разрешается проведение региональных и муниципальных физкультурных мероприятий. При этом количество участников не должно превышать 50 человек.

Самарский зоопарк возобновил работу уже с 4 августа. При этом администрация учреждения в социальных сетях сообщает, что вход в зоопарк посетителям разрешен только в масках. На территории учреждения необходимо соблюдать дистанцию и все рекомендации Роспотребнадзора.

Теги
РоссияСамарская областьПандемия COVID-19
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