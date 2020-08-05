В Крыму наградили семилетнюю девочку, спасшую пятилетнего мальчика из бассейна

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Благодарственные письма и подарки вручили в среду 7-летней Дарье Павловой из Тулы, которая спасла тонувшего в отельном бассейне пятилетнего мальчика под Судаком. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

В МЧС по Крыму ранее сообщали, что инцидент произошел 1 августа в частном отеле в пригороде Уютное. На записи с камер наблюдения видно, что мальчик упал в бассейн, катаясь на самокате вокруг него. Увидев это, девочка в одежде бросилась в воду и стала выталкивать ребенка. Подоспевшие на помощь взрослые уже вытащили мальчика из бассейна.

"Сегодня в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю проведено торжественное мероприятие по случаю вручения семилетней Дарье Павловой благодарственного письма и ценных подарков. Благодаря неравнодушию и смелости Даши удалось предотвратить несчастный случай", - говорится в сообщении.

Руководитель Главного следственного управления поблагодарил Дашу за ее поступок, отметил героизм, а также обратился к ее родителям со словами благодарности за достойное воспитание дочери.

В региональном МЧС также ранее сообщали, что представят семилетнюю девочку к награде.