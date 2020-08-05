Генсек ЛАГ планирует в течение нескольких дней посетить Бейрут

КАИР, 5 августа. /ТАСС/. Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт планирует в ближайшее время направиться в сильно пострадавший от разрушительного взрыва Бейрут для координации помощи ее стран-членов ливанскому народу. Об этом проинформировал в среду ТАСС источник в генеральном секретариате регионального сообщества.

"Генсек намерен посетить Ливан в течение нескольких дней, чтобы лично определить неотложные потребности ливанцев, а также изучить вопрос о том, как координировать и обеспечить помощь арабских государств", - указал он.

По словам собеседника агентства, Абу аль-Гейт ранее провел телефонный разговор с президентом республики Мишелем Ауном, в ходе которого обсудил "способы мобилизации этой помощи для поддержки Ливана в преодолении последствий переживаемой им катастрофы".

Еще накануне генсек ЛАГ, выразив соболезнования в связи с трагедией в Бейруте, призвал к "арабской и международной солидарности с ливанским народом в это трудное время". Ранее сообщалось, что 6 августа ближневосточную страну должен посетить президент Франции Эмманюэль Макрон.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы выбиты стекла. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2,7 тысячи тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры. Согласно последним данным, в результате случившегося погибли 113 человек, около 4 тысяч пострадали. В стране объявлен траур. В Бейруте, признанном зоной бедствия, на две недели введен режим чрезвычайного положения.