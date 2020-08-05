Волгоградские волонтеры исполнили мечту ребенка-инвалида полетать на самолете

ВОЛГОГРАД, 5 августа. /ТАСС/. Волгоградские волонтеры совместно со специалистами авиационно-спортивного клуба имени А. М. Числова исполнили мечту четырехлетнего Сергея Лысякова, имеющего инвалидность из-за заболевания опорно-двигательной системы. В рамках всероссийской акции "Мечтай со мной" мальчик вместе с мамой совершил облет Волгограда на самолете, сообщили в среду журналистам в областном комитете образования, науки и молодежной политики.

"Сбылась самая заветная мечта малыша - полетать на настоящем самолете, почувствовать себя частью экипажа и увидеть мир с большой высоты. Это стало возможным после того, как его мама оставила заявку на сайте всероссийского благотворительного проекта "Мечтай со мной", - сказала представитель комитета.

Она уточнила ТАСС, что полет организовали волгоградские волонтеры после общения семьи с психологом и лечащим врачом, прохождения организационных этапов. "Вместе с командиром авиаотряда авиационно-спортивного клуба имени А. М. Числова Александром Акимовым мальчик с мамой пролетели на самолете Ан-2 над реками Волгой, Ахтубой, центральной набережной Волгограда", - сказала собеседница агентства.

Проект "Мечтай со мной" для детей-инвалидов и инвалидов старше 60 лет реализуется с сентября 2019 года и является частью президентской платформы "Россия - страна возможностей". В Волгоградской области проект реализуется при поддержке регионального комитета образования, науки и молодежной политики, региональным координатором является Центр молодежной политики.

В настоящее время добровольческое движение Волгоградской области представляют свыше 900 объединений социальной, экологической, патриотической направленности, где задействовали более 20 тыс. человек.