Красный Крест передал медицинские средства в 12 больниц в Ливане

ЖЕНЕВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Международный комитет Красного Креста (МККК) передал медицинские средства 12 больницам в Бейруте и его пригородах, где проходят лечение пострадавшие от взрыва в столичном порту пациенты. Об этом сообщила в среду ТАСС официальный представитель МККК Рут Хетерингтон.

"МККК осуществил первое распределение срочной медицинской помощи для 12 больниц в Бейруте и его окрестностях, - сказала она. - Мы предоставим дальнейшую поддержку в соответствии с потребностями нашему партнеру, Ливанскому Красному Кресту, или больницам и медицинским учреждениям в стране". МККК призвал всех, кто готов стать донором, обратиться в центры переливания крови ливанской гуманитарной организации.

В женевской штаб-квартире МККК считают, что Ливан будет долго ощущать последствия разрушительного взрыва в Бейруте, унесшего жизни более 100 человек. Хетерингтон напомнила, что Ливан и без того был "крайне уязвим после месяцев усиливавшегося экономического кризиса и пандемии".

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута, неподалеку от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2,7 тыс. тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры.

По последним данным, в результате случившегося погибли более 100 человек, свыше 4 тыс. пострадали. Ливанское общество Красного Креста сообщило, что 60 раненых находятся в критическом состоянии. В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения.