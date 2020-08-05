В Мурманской области продлили меры поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии

ТАСС, 5 августа. Власти Мурманской области продлили до середины августа меры поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. Об этом в среду сообщили в областном оперштабе по борьбе с распространением новой инфекцией.

"Принятые в апреле - мае этого года меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), отнесенных к перечню отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях пандемии коронавируса, продлеваются до 15 августа 2020 года", - говорится в сообщении.

До этого времени предприниматели смогут оформить антикризисный займ до 1 млн рублей на два года под 1% годовых. Кроме того, представители малого и среднего бизнеса вправе до пяти раз получить субсидию на зарплату на себя и на сотрудников в размере МРОТа с учетом северной надбавки. "[Сохраняется] северный МРОТ для предпринимателей без наемных работников, а также на сотрудников, но не более пяти таких выплат на субъект МСП", - добавили в оперштабе.

Всем самозанятым и индивидуальным предпринимателям в Мурманской области выплачивается северный МРОТ - 27 800 рублей, такое же пособие получают все те, кто потерял работу из-за ограничений в период с 30 марта по 1 мая. Субъекты малого и среднего предпринимательства были вправе рассчитывать на компенсацию затрат, связанных с оплатой заработной платы сотрудникам, единовременно в размере 1 МРОТ (27 899 руб.) на сотрудника, но не более 5 МРОТ на субъект МСП.

В Мурманской области, по данным властей, зарегистрировали около 26 тыс. субъектов МСП, которые обеспечивали рабочие места для 66 тыс. человек.