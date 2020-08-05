Теплоход "Александр Суворов" возобновит рейсы с 11 августа

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Теплоход "Александр Суворов", который был задержан в Нижегородской области из-за заражения коронавирусом членов экипажа, возобновит рейсы 11 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе круизной компании "Водоходъ", которой принадлежит теплоход.

"Мы вынуждены сообщить об отмене рейсов с 5 по 11 августа на теплоходе "Александр Суворов" в связи с прохождением проверки и выполнением дополнительных требований Роспотребнадзора <…> Теплоход "Александр Суворов" возобновит навигацию 11 августа 2020 года из Казани", - отметили в пресс-службе.

Теплоход был задержан 1 августа в Нижегородской области, все пассажиры сошли на берег, их отправили автобусами по месту жительства, вручив постановления об обязательной двухнедельной самоизоляции. У девяти членов экипажа была выявлена коронавирусная инфекция, трое из них госпитализированы. Судно вернули в порт приписки в Нижнем Новгороде, где оно прошло дезинфекцию.