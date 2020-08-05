РБК переводит большинство сотрудников на "удаленку" на постоянной основе

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Мультимедийный холдинг РБК переводит большинство сотрудников на дистанционный режим работы на постоянной основе. Для окончательного перехода в новый формат потребуется несколько месяцев, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе холдинга.

"Сотрудники РБК работают дистанционно с марта, и работа в таком формате показала свою эффективность. Опрос сотрудников показал, что большинству комфортно работать в смешанном графике, чередуя работу из дома с присутствием в офисе. Принимая во внимание мнение сотрудников, а также учитывая то, что мы не хотим в дальнейшем зависеть от эпидемиологической ситуации, мы приняли решение с сентября сохранить удаленный режим работы для большинства сотрудников на постоянной основе", - рассказали в пресс-службе.

В холдинге добавили, что офисное пространство будет использоваться по необходимости - в основном, для встреч и совещаний. У большинства сотрудников не будет закрепленных рабочих мест, они будут чередовать присутствие на рабочих местах, а все кабинеты станут переговорными или зонами коворкинга. "Для окончательного перехода на новый формат работы нам потребуется несколько месяцев. За этот период рабочие пространства будут трансформированы, компания обеспечит всех сотрудников необходимой техникой и пересмотрит часть внутренних процессов", - сказали в холдинге.

"РБК стал первым крупным медиа, которое отказывается от формата работы в офисе. Мы считаем, что будущее за гибким форматом работы, это станет нормой. Теперь технологии позволяют успешно работать дистанционно, бизнес будет перестраиваться, так что, мы не боимся принимать такие решения и внедрять инновационные практики", - прокомментировал решение генеральный директор медиахолдинга Николай Молибог, чьи слова приводят в пресс-службе.

РБК - один из крупнейших медиахолдингов России. Владеет одноименным информационным порталом, газетой "РБК Daily", журналом РБК и телеканалом РБК-ТВ.