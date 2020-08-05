В Марийском госуниверситете открыли институт цифровых технологий

ТАСС, 5 августа. Институт цифровых технологий открыли в Марийском государственном университете, его студенты смогут проходить стажировку и практику на базе ведущих предприятий и научных центров страны, включая Московский физико-технический институт (МФТИ), сообщается в среду на сайте Министерства науки и высшего образования России.

"В Марийском государственном университете открыт институт цифровых технологий. Институт создан под эгидой Марийского государственного университета и Московского физико-технического института (МФТИ) в рамках кластера организаций, что позволит объединить и развить научно-исследовательский и образовательный потенциал двух вузов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что институт объединит несколько сильнейших структурных подразделений вуза: физико-математический факультет, электроэнергетический факультет и институт экономики, управления и финансов. Более 30 учебных лабораторий и научных центров готовы стать базой для исследовательских работ и студенческих проектов.

В министерстве добавили, что открытие института будет способствовать расширению студенческих компетенций в области цифровой экономики, инженерии, электроэнергетики, национальной безопасности и искусственного интеллекта. Партнерство позволит вузам, начиная с предстоящего учебного года, обмениваться лучшими научно-образовательными практиками и делиться опытом, а студенты получат больше возможностей для прохождения стажировок на базе ведущих предприятий и научных центров страны, включая МФТИ.

"Мир не стоит на месте, и очевидно, что система образования МарГУ должна адаптироваться под требования научно-технического прогресса. А для этого необходима модернизация программ, инфраструктурной базы и образовательных технологий, которые применяются в данный момент. Мы предлагаем модель трудоустройства во время учебы, поэтому сама учеба кардинально пересматривается. Цифра сегодня - это сквозная технология для человека. Вокруг нее у нас будет строиться новый институт", - цитирует пресс-служба ректора Марийского госуниверситета Михаила Швецова.

Марийский государственный университет создали в 1972 году, сейчас обучение проводится по 100 направлениям подготовки и специальностям, является региональным центром WorldSkills Russia, на его базе открыли площадки по 6 компетенциям. Студенты МарГУ ежегодно проходят обучение за рубежом, около 2000 иностранных студентов из 35 стран мира обучаются в вузе.