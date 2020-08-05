Иркутский институт выиграл 300 млн руб. на создание системы цифрового мониторинга Байкала

ИРКУТСК, 5 августа. /ТАСС/. Иркутский Институт динамики систем и теории управления СО РАН выиграл грант Минобрнауки РФ в размере 300 млн рублей на создание системы цифрового мониторинга озера Байкал. Результатом трехлетней работы ученых должна стать цифровая платформа, которая сможет собирать и обрабатывать большие данные об экосистеме озера, а также составлять прогнозы предстоящих природных явлений и катаклизмов, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Иркутского отделения СО РАН.

"Институт динамики систем и теории управления имени В. М. Матросова СО РАН (ИДСТУ СО РАН) получил грант Министерства науки и высшего образования РФ для реализации проекта "Фундаментальные основы, методы и технологии цифрового мониторинга и прогнозирования экологической обстановки Байкальской природной территории". Сумма гранта составляет 300 млн рублей, финансирование будет осуществляться до 2023 года", - говорится в сообщении.

Ученые должны будут разрабатывать методы и технологии комплексного мониторинга экосистемы озера при помощи цифровых платформ, алгоритмов, математических моделей и искусственного интеллекта.

"Одним из важных результатов выполнения проекта является создание цифровой платформы мониторинга, благодаря которой можно будет формировать, в том числе в режиме online, информационные ресурсы о состоянии экосистемы озера Байкал, а далее обеспечивать их обработку для анализа и прогнозирования экстремальных природных явлений, гидрологических, геологических и геохимических процессов, экологических рисков для флоры и фауны, а также контролировать едико-экологическую и эпидемиологическую ситуации", - цитирует пресс-служба директора Иркутского филиала СО РАН Игоря Бычкова.

Помимо Института динамики систем и теории управления СО РАН, в исследовании будут принимать участие еще семь академических учреждений Иркутской области, а также Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Институт оптики атмосферы им. В. Е. Зуева СО РАН (Томск), Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН (Новосибирск), Институт физического материаловедения СО РАН и Байкальский институт природопользования СО РАН (Улан-Удэ).

Озеро Байкал, внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (около 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия.