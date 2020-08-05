Орел и Белгород отмечают 77-летие освобождения от нацистов

ТАСС, 5 августа. Сквер, скульптуру и фонтан открыли в Белгороде и Орле, которые в среду празднуют 77-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков и День города. В обоих городах прошли митинги и возложения цветов к воинским мемориалам, сообщают пресс-службы правительств регионов.

"Сражение за Орел вошло в летопись ратной славы Отечества как одно из величайших, оно стало решающим прологом к Великой Победе, открыло Красной армии путь на Берлин. Сегодня в этом священном для каждого жителя области месте мы склоняем голову в память о гореях, отдавших жизнь за свободу Орловщины", - сказал губернатор Орловской области Андрей Клычков на церемонии подъема дубликата Красного знамени, водруженного разведчиками Василием Образцовым и Иваном Санько в день освобождения города 5 августа 1943 года на дом № 11 на ул. Московской (сейчас дом № 5 на пл. Мира).

После церемонии возложения цветов открыли сквер имени Петра Ерломаева. Он не ремонтировался несколько десятилетий и занял первое место в голосовании по благоустройству в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Теперь в нем установлены лавочки и качели, детская игровая площадка. По данным пресс-службы администрации города, подрядчик заменил подземные коммуникации и установил новое освещение.

Белгород также отмечает 77-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков и День города, открывая новые объекты. В частности, на набережной Везелки напротив спортивного комплекса Светланы Хоркиной появилась воссозданная скульптура "Встреча Везелицы и Северского Донца". Впервые композиция скульптора Анатолия Смелого была установлена в 1982 году у универмага "Белгород", но ее демонтировали в 2005 году из за капитального ремонта универмага. Сын Анатолия Михаил много лет спустя воссоздал скульптуру, теперь Везелица и Северский Донец останутся на левом берегу Везелки, уточняет пресс-служба мэрии.

"Благодаря вам, дорогие земляки, наш областной центр является одним из самых благоустроенных и привлекательных для жизни. Занимает почетные места на пьедесталах высоких спортивных и научных достижений, радует творческими талантами. В основе нашего успеха - искренняя любовь к малой родине, самоотверженный труд горожан, бережное отношение друг к другу и, конечно же, единение вокруг общих целей", - цитирует пресс-служба правительства Белгородской области губернатора Евгения Савченко.

В среду в городе также открылся фонтан на пересечении Свято-Троицкого бульвара и улицы 50-летия Белгородской области. За спортивным комплексом НИУ БелГу создали парк злаковых, где разместили 64 вида растений, из которых 34 вида - злаковые.

Историческая справка

Орел и Белгород освободили от нацистов 5 августа 1943 года в ходе Курской битвы войсками Западного, Центрального, Воронежского, Брянского и Степного фронтов. Первый - утром, второй - около шести вечера. По приказу Сталина в этот день в Москве дали салют войскам, освободившим города, поэтому они носят неофициальное звание городов Первого салюта.