В 11 моногородах Карелии создали интерактивные "маршруты Победы"

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 августа. Участники всероссийской акции "Прошагай город" создали интерактивные маршруты по местам, связанным с Великой Отечественной войной, в 11 моногородах Карелии. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства региона.

По правилам проекта, любой житель города может отметить на онлайн-карте туристический объект, сопроводив точку информацией и фотографией. Всего в Карелии находится 11 моногородов.

"Карелия вошла в число лидеров акции "Маршруты Победы". Интерактивные маршруты по военно-историческим объектам разработали в республике 11 моногородов: Кондопога, Пудож, Костомукша, Питкяранта, Лахденпохья, Надвоицы, Вяртсиля, Муезерский, Пиндуши, Сегежа и Суоярви", - говорится в сообщении.

В сентябре участники акции планируют пройти по созданным маршрутам.

Акция "Прошагай город" проводится по инициативе Фонда развития моногородов совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ, Российским экспортным центром, компаниями Google и "Яндекс". До 2020 года от Карелии в проекте принимали участие только два города - Сегежа и Пудож. В 2020 году создать туристические маршруты и нанести их на общедоступные карты предлагалось населенным пунктам всей республики. Основной темой в 2020 году, объявленном президентом России годом памяти и славы, выбрали сохранение памяти о Великой Отечественной войне.