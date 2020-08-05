В Москве врачи вытащили связку ключей из желудка ребенка

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Врачи столичного института детской хирургии и травматологии вытащили два железных ключа из желудка ребенка. Об этом сообщается в среду на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.

"Связку из двух ключей извлекли из желудка семилетнего мальчика в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии. Отец самостоятельно привез ребенка вечером в приемное отделение института. Сам малыш ни на что не жаловался, но, по словам отца, он заметил, как ребенок проглотил железный ключ", - говорится в публикации.

Врачи провели рентген-исследование, оказалось, что ребенок проглотил сразу два ключа. Положение инородных предметов позволяло достать их из желудка без каких-либо осложнений. Манипуляцию решено было проводить под наркозом, и в результате оба ключа были успешно удалены, на утро мальчика выписали.

"К нам такие пациенты попадают довольно часто. Ведь дети, особенно маленькие, все тянут в рот, а потом вдыхают это или проглатывают. У нас даже есть своеобразная коллекция мелких предметов, которые нам удалось извлечь у детей из желудков и легких: заколки, скрепки, одежные кнопки, магниты. У нас был пациент, восьмилетний мальчик, который случайно вдохнул гвоздь", - отмечает заведующая эндоскопическим отделением Института неотложной детской хирургии и травматологии Анастасия Харитонова, чьи слова приводятся в публикации.

Она добавила, что родители не всегда узнают о подобном и не начинают бить тревогу, из-за чего инородные предметы остаются в теле ребенка на долгое время, недели, иногда месяцы. "В некоторых случаях это может быть опасно, поэтому мы в очередной раз призываем родителей быть бдительными и сразу же обращаться к врачу", - подчеркнула Харитонова.

Как уточняется на сайте, чтобы избежать таких ситуаций с детьми старшего возраста, врачи предлагают родителям следить, чтобы у ребенка не появлялось привычки вертеть в руках и брать в рот мелкие предметы, особенно иголки при шитье и заколки при причесывании. "Объясните, почему не стоит резко пугать своих сверстников, набрасываться из-за спины, у них во рту может быть посторонний предмет, да и кусок бутерброда в такой ситуации может быть очень опасен. Не запугивайте детей, не грозите наказанием, пусть ваш ребенок будет готов в случае инцидента прийти к вам и рассказать, что именно он проглотил. Так вы будете предупреждены, а значит, сможете своевременно принять меры", - заключается в сообщении.