Победителями конкурса на создание интернет-контента для молодежи стали более 80 проектов

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Более 80 проектов выиграли в конкурсе на создание интернет-контента для молодежи. Об этом сообщила в среду пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Институт развития интернета".

"Наблюдательный совет конкурсного отбора АНО "Институт развития интернета" под председательством первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко утвердил 85 интернет-проектов, которые получат поддержку со стороны государства. Средства на создание интернет-контента выделяются в рамках реализации федерального проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что организаторы получили более 400 заявок в категориях "Видеоконтент", "Проекты в блогосфере", "Игры и ПО", "Спецпроекты в СМИ". Заявки принимались с 20 апреля по 20 мая.

"Жюри отобрало на 20 проектов больше, чем было в первую волну конкурса. Кроме того, на этот раз у нас очень сильная региональная составляющая. 40 проектов (почти половину) реализуют в субъектах. В лидерах - Московская область, Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург. Есть проекты из Камчатского, Красноярского, Ставропольского краев, из Крыма", - приводятся в сообщении слова гендиректора Института развития интернета Антона Ключкина.

По его словам, проекты-победители предлагают много мотивирующего и профориентирующего контента, в том числе о современных профессиях, волонтерах, проблемах молодежи. Кроме того, ожидается несколько сериалов, в том числе по мотивам повести фантаста Олега Дивова "Молодые и сильные выживут", ряд проектов о Великой Отечественной войне, проектов в набирающем популярность формате молодежных дебатов.

"В рамках нашей новой тематической линии, посвященной проблемам молодежи, будет создан контент, который, как мы рассчитываем, поможет государству бороться с деструктивными течениями типа АУЕ, различными суицидальными группами. В этих проектах молодежь не боится говорить о проблемах, которые у них возникают. Это важно, потому что с аудиторией, на которую мы ориентируется, должны говорить их сверстники", - добавил он.