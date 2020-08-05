Петербург и Москва вошли в число самых популярных направлений Европы по версии TripAdvisor

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербург и Москва вошли в список самых популярных туристических направлений Европы в рамках премии Travellers' Сhoice 2020 известного сервиса TripAdvisor. Об этом сообщили журналистам в среду в комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга.

"Лучших из лучших определили исходя из рейтинга и отзывов, оставленных на портале <…> Северная столица разместилась на 21-й строчке, обогнав Москву, которая, в свою очередь, заняла 26-ю позицию рейтинга", - говорится в сообщении комитета.

Среди других достижений Петербурга в рамках премии в комитете назвали попадание ряда городских отелей в число лучших, причем среди них как люксовые, так и бюджетные варианты. Отмечается также, что TripAdvisor вручил почетные знаки кафе и ресторанам, театрам, достопримечательностям и другим туристическим объектам.

"Войти в список самых популярных направлений Европы для путешествий - большой успех. TripAdvisor - широко известный сервис. Туристы доверяют, изучают его материалы, планируя свое путешествие. Мы искренне рады, что так много петербургских отелей завоевали награду Travellers' Choice в этом году. Отмечу, что многие из них уже успели получить отличительный знак безопасных путешествий SafeTravelsSPB", - приводятся в сообщении комитета слова его председателя Сергея Корнеева.

По данным комитета, сервис для туристов TripAdvisor работает в 45 странах на 25 языках, обслуживает 315 млн уникальных посетителей ежемесячно, имеет более 70 млн зарегистрированных пользователей, которые оставили более 200 млн отзывов.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург вошел в число претендентов на ежегодную международную премию туристской индустрии World Travel Awards 2020 года, будучи номинированным сразу в пяти категориях. Получить туристский "Оскар" Петербург сможет в том случае, если за него проголосует достаточное количество экспертов в области туризма, представителей туристских компаний и путешественников. Голосование будет проходить по 17 августа на официальном сайте премии. Награждение лауреатов европейского этапа, как ожидается, пройдет 28 сентября в Анталье, а гранд-финал планируют впервые провести в Москве в конце года.