ЮНИСЕФ направил помощь пострадавшим в результате взрыва в Бейруте

БЕЙРУТ, 5 августа. /ТАСС/. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) приступил к оказанию помощи жителям Ливана, пострадавшим в результате мощного взрыва, прогремевшего во вторник вечером в порту Бейрута. Об этом говорится в сообщении, размещенном 5 августа на сайте организации.

"ЮНИСЕФ очень тесно координирует свою деятельность с властями и партнерами на местах, чтобы удовлетворить потребности, в том числе медицинских и других работников на передовой. Мы предоставили питьевую воду персоналу порта Бейрута и оказываем поддержку министерству здравоохранения в вывозе того, что осталось от хранящихся на складе в порту лекарств и вакцин", - отмечается в заявлении организации. Кроме того, сотрудники фонда оказывают всевозможную психологическую помощь пострадавшим от взрыва детям.

В ЮНИСЕФ указали, что работники организации находятся на месте катастрофы и в ближайшее время намерены активизировать усилия по предоставлению необходимой помощи всем нуждающимся жителям Ливана. В фонде выразили искренние соболезнования ливанскому народу в связи с трагедией. "ЮНИСЕФ опечален гибелью людей в результате ужасающего взрыва в Ливане. Наши сердца с детьми и семьями, которые пострадали, особенно с теми, кто потерял своих близких. Желаем скорейшего выздоровления раненым", - подчеркнули в ЮНИСЕФ.

Катастрофа в Бейруте, как указали в организации, обостряет уже существующий в стране кризис, усугубляемый экономической ситуацией и ростом числа случаев инфицирования новым коронавирусом.

Ливан приступил к ликвидации последствий мощного взрыва, прогремевшего во вторник вечером в столичном порту. Больницы столицы переполнены пострадавшими, число которых превысило 4 тыс. Не хватает оборудования, медикаментов, жителей призывают сдавать донорскую кровь. Некоторые больницы испытывают проблемы из-за периодических проблем с электричеством и запрашивают электрогенераторы.

Число пропавших без вести исчисляется десятками, более 110 человек погибли. На месте взрыва в разрушенном порту, несмотря на усилия пожарных, периодически фиксируются новые очаги возгорания. В стране объявлен траур.