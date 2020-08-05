Мэрию Тель-Авива подсветили в цвета ливанского флага в знак солидарности

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 августа. /ТАСС/. Мэрия Тель-Авива была подсвечена в среду вечером в цвета флага Ливана в знак солидарности с жителями соседнего государства после разрушительных взрывов в порту Бейрута. Об этом сообщает израильский телеканал i24.
"Этим вечером мы подсвечиваем здание мэрии [Тель-Авива] в цвета ливанского флага. Человечность выше конфликта, и наши сердца в этот момент с народом Ливана после ужасной катастрофы, которая постигла его", - написал Twitter мэр Тель-Авива Рон Хульдаи.
The city hall building is lit tonight with the Lebanese flag. Humanity precedes any conflict, and our hearts go out to our Lebanese neighbours in light of the catastrophic event. pic.twitter.com/TAgVQHC8hG— Mayor of Tel Aviv (@MayorOfTelAviv) August 5, 2020
Израильский министр по делам Иерусалима и наследия Рафаэль Перец раскритиковал этот шаг городских властей. "Возможно и даже необходимо оказывать гуманитарную помощь пострадавшим гражданским жителям Ливана, но вывешивать флаг вражеского государства в центре Тель-Авива вызывает моральную сумятицу", - цитирует его высказывания газета Yedioth Ahronoth.
Во вторник израильский МИД проинформировал, что еврейское государство по международным каналам "предложило гуманитарную и медицинскую помощь правительству Ливана". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдал в тот же день распоряжение главе Совета национальной безопасности обсудить со спецкоординатором ООН по ближневосточному процессу Николаем Младеновым пути оказания дополнительной помощи Ливану после взрыва в Бейруте. Президент Израиля Реувен Ривлин 4 августа выразил ливанскому народу соболезнования, отметив, что израильтяне "разделяют боль ливанского народа".
По последним данным Минздрава страны, которые приводит телеканал Al Jazeera, в результате взрыва погибли не менее 135 человек, около 5 тыс. пострадали. В Ливане объявлен траур. Столица признана районом бедствия, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения.