Мэрию Тель-Авива подсветили в цвета ливанского флага в знак солидарности

"Этим вечером мы подсвечиваем здание мэрии [Тель-Авива] в цвета ливанского флага. Человечность выше конфликта, и наши сердца в этот момент с народом Ливана после ужасной катастрофы, которая постигла его", - написал Twitter мэр Тель-Авива Рон Хульдаи.

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 августа. /ТАСС/. Мэрия Тель-Авива была подсвечена в среду вечером в цвета флага Ливана в знак солидарности с жителями соседнего государства после разрушительных взрывов в порту Бейрута. Об этом сообщает израильский телеканал i24 .

Израильский министр по делам Иерусалима и наследия Рафаэль Перец раскритиковал этот шаг городских властей. "Возможно и даже необходимо оказывать гуманитарную помощь пострадавшим гражданским жителям Ливана, но вывешивать флаг вражеского государства в центре Тель-Авива вызывает моральную сумятицу", - цитирует его высказывания газета Yedioth Ahronoth.

Во вторник израильский МИД проинформировал, что еврейское государство по международным каналам "предложило гуманитарную и медицинскую помощь правительству Ливана". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдал в тот же день распоряжение главе Совета национальной безопасности обсудить со спецкоординатором ООН по ближневосточному процессу Николаем Младеновым пути оказания дополнительной помощи Ливану после взрыва в Бейруте. Президент Израиля Реувен Ривлин 4 августа выразил ливанскому народу соболезнования, отметив, что израильтяне "разделяют боль ливанского народа".

По последним данным Минздрава страны, которые приводит телеканал Al Jazeera, в результате взрыва погибли не менее 135 человек, около 5 тыс. пострадали. В Ливане объявлен траур. Столица признана районом бедствия, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения.